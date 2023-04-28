Минобороны Турции: самолет ведомства обстреляли в Судане

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 30

ВС страны заявляют об ответственности спецназа за происшедшее. У сил быстрого реагирования другая версия событий.

Минобороны Турции: самолет ведомства обстреляли в Судане

Фото: REUTERS / TURKISH DEFENCE MINISTRY

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Самолет министерства обороны Турции С-130 попал под обстрел в Судане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсетях.

Там уточнили, что судно направлялось в аэропорт Вади-Саидна, чтобы эвакуировать своих граждан, и во время приземления было обстреляно из стрелкового оружия. К счастью, лайнер все же благополучно совершил посадку в аэропорту Вади-Саидна. Никто из персонала не пострадал, отметили в оборонном ведомстве страны.

«В настоящее время проводится необходимый контроль самолета», — добавили там.

Между тем инцидент уже прокомментировали представители Вооруженных сил Судана. Там завили, что судно обстрелял местный спецназ и есть жертвы, сообщает телеканал Al-Hadath.

«Это привело к повреждению баков с топливом в самолете и ранению одного члена экипажа», — сообщила армия Судана в соцсетях.

Между тем представитель спецназа опроверг телеканалу обвинения в обстреле турецкого самолета и возложил ответственность на Вооруженные силы Судана.

Конфликт между ВС Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля. В этот день начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому выгодна кровавая бойня в Судане.

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