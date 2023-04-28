Хирургическая точность: как ВС РФ с помощью «Ланцетов» разносят пусковые установки ВСУ
Появилось видео уничтожения немецкой ЗСУ Gepard боеприпасом «Ланцет»
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru
Дрон зашел на цель и прямым попаданием уничтожил немецкую ЗСУ Gepard.
Чтобы реактивные снаряды не падали на мирные города, российские дроны-комикадзе «Ланцет» с хирургической точностью уничтожают пусковые установки ВСУ. Под Херсоном разбиты четыре комплекса С-300, а также немецкая установка Gepard. Кадры боевой работы опубликовали бойцы 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
Видно, как ударный дрон заходит на цель, а после прямого попадания взрывается боекомплект зенитно-ракетного комплекса, так что получается целый фейерверк.
Специальная военная операция по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. Власти ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой о помощи в связи с участившимися обстрелами со стороны киевского режима. Президент РФ принял решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
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