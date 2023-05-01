В США назвали пять ошибок Байдена, которые погубили страну
19fortyfive: Пять ошибок президента Байдена погрузили США в потерянное десятилетие
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Cliff Owen / CNP /MediaPun
Главным провалом американского лидера эксперты считают безумную внешнюю политику, ведущую к ядерной войне с Россией.
Президент США Джо Байден допустил ряд опасных ошибок, которые грозят обернуться для США «потерянным десятилетием». Об этом заявил экс-сотрудник Конгресса, автор портала 19fortyfive Брэндон Вейхерт.
Двумя первыми просчетами главы Белого дома аналитик назвал усиление кризиса нелегальной миграции и рост зависимости США от иностранных источников энергии на фоне запрета строительства новых трубопроводов в Северной Америке.
Третьим фиаско Байдена, по мнению Вейхерта, стал рост инфляции, который спровоцировал огромные политические издержки американского лидера, в том числе на борьбу с изменением климата. Аналитик отмечает, что «любого другого президента вышвырнули бы на обочину без всяких вопросов», однако Байден почему-то усидел в своем кресле.
Четвертой ошибкой Вейхерт назвал стремительный рост преступности в США. Причем более всего ситуация ухудшилась в подконтрольных демократической партии городах, констатирует аналитик.
Самой же главной ошибкой Байдена, говорится в публикации, стала провальная внешняя политика. По словам Вейхерта, американский президент «слишком активно» ведет страну к «ядерной мировой войне с Россией». При этом Байден расходует ценные дипломатические, политические и военные ресурсы вместо того, чтобы защищать «более значительные американские интересы» на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.
Подытоживая анализ главных провалов американского президента, Вейхерт делает вывод, что США могут не пережить второй срок Байдена в случае его переизбрания на пост президента в следующем году.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден официально объявил о своем намерении идти на второй срок и уже начал предвыборную кампанию, выпустив первый рекламный ролик.
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