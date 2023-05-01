В США назвали пять ошибок Байдена, которые погубили страну

Главным провалом американского лидера эксперты считают безумную внешнюю политику, ведущую к ядерной войне с Россией.

Президент США Джо Байден допустил ряд опасных ошибок, которые грозят обернуться для США «потерянным десятилетием». Об этом заявил экс-сотрудник Конгресса, автор портала 19fortyfive Брэндон Вейхерт.

Двумя первыми просчетами главы Белого дома аналитик назвал усиление кризиса нелегальной миграции и рост зависимости США от иностранных источников энергии на фоне запрета строительства новых трубопроводов в Северной Америке.

Третьим фиаско Байдена, по мнению Вейхерта, стал рост инфляции, который спровоцировал огромные политические издержки американского лидера, в том числе на борьбу с изменением климата. Аналитик отмечает, что «любого другого президента вышвырнули бы на обочину без всяких вопросов», однако Байден почему-то усидел в своем кресле.

Четвертой ошибкой Вейхерт назвал стремительный рост преступности в США. Причем более всего ситуация ухудшилась в подконтрольных демократической партии городах, констатирует аналитик.

Самой же главной ошибкой Байдена, говорится в публикации, стала провальная внешняя политика. По словам Вейхерта, американский президент «слишком активно» ведет страну к «ядерной мировой войне с Россией». При этом Байден расходует ценные дипломатические, политические и военные ресурсы вместо того, чтобы защищать «более значительные американские интересы» на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Подытоживая анализ главных провалов американского президента, Вейхерт делает вывод, что США могут не пережить второй срок Байдена в случае его переизбрания на пост президента в следующем году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден официально объявил о своем намерении идти на второй срок и уже начал предвыборную кампанию, выпустив первый рекламный ролик.