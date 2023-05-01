Власти Крыма и Севастополя сообщили об отражении атаки беспилотников

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 726

Губернатор Севастополя Развозжаев: ПВО и флот отражают атаку беспилотников

Власти Крыма и Севастополя сообщили об отражении атаки беспилотников

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Читайте нас в: Дзен Новости

Попытка атаки дронами оказалась безуспешной.

Беспилотники ВСУ обнаружили и уничтожили в Крыму и Севастополе, сообщили представители региональных властей в Telegram-каналах.

«На западе Крыма силами ПВО был сбит БПЛА. Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно», — сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

Он попросил всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

«Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности», — написал в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

ВСУ регулярно пытаются атаковать беспилотниками территорию России. Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПВО РФ сбили два украинских беспилотника над Крымом.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
80.51
-1.05 88.37
-1.83
Самый прибыльный день: когда делать денежную стрижку в мае 2023

Последние новости

1:00
«Кончина близка»: в США предрекли будущее Зеленского
0:45
Стало известно об эвакуации посольством РФ более 200 человек из Судана
0:30
«Последний рывок»: группа Aerosmith анонсировала прощальный тур
0:10
«Знаю настоящую сущность»: Лолита публично призналась в любви Киркорову
23:53
«Солнышко, поздравляю»: Самбурская сообщила о рождении дочери
23:38
Мандарины лучше секса: Робби Уильямс признался в потере интереса к интимной близости

Сейчас читают

Алена Кравец сообщила, что звезды удаляют из соцсетей фото с Блиновской
Полковник Кнутов: Россия срывает наступление Украины упреждающими ударами
Хайп или талант? Доминик Джокер раскрыл секреты, которые помогают стать звездой
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео