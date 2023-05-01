Власти Крыма и Севастополя сообщили об отражении атаки беспилотников
Губернатор Севастополя Развозжаев: ПВО и флот отражают атаку беспилотников
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Попытка атаки дронами оказалась безуспешной.
Беспилотники ВСУ обнаружили и уничтожили в Крыму и Севастополе, сообщили представители региональных властей в Telegram-каналах.
«На западе Крыма силами ПВО был сбит БПЛА. Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно», — сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.
Он попросил всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
«Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности», — написал в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
ВСУ регулярно пытаются атаковать беспилотниками территорию России. Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПВО РФ сбили два украинских беспилотника над Крымом.
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