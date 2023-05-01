Украинские боевики обстреляли школу в Михайловке, погибла девушка

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 735

Корреспондент «Известий» показала кадры последствий обстрела ВСУ школы в Михайловке

Фото, видео: 5-tv.ru

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На месте трагедии побывала военкор «Известий» Мери Бадунц.

Жительница поселка Михайловка Запорожской области погибла в результате удара украинских боевиков по местной школе. Кадры с места трагедии передает корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Она сообщила, что атака пришлась на одну из трех поселковых школ, которую местные жители называют «русской».

«Занятий сегодня не проводили. Взрывной волной выбиты все окна. Здание уцелело, но, к сожалению, осколком зацепило проходящую мимо девушку. Она погибла на месте», — рассказала военкор.

В администрации Михайловки сообщили, что в результате украинского удара пострадали несколько человек. На месте случившегося работают экстренные службы.

По данным источника «Известий», число пострадавших может превышать десять человек, официально эта информация не подтверждается.

На днях украинские террористы нанесли несколько ракетных и артиллерийских ударов по Донецку. Один из боеприпасов попал в рейсовый автобус с пассажирами — погибли семь человек, в том числе малолетний ребенок.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новом ударе украинских боевиков по жилым кварталам Донецка.

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