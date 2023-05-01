Евгения Петросяна госпитализировали из-за проблем с сердцем

Известного юмориста Евгения Петросяна госпитализировали. Как стало известно 5-tv.ru, его увезли на скорой в Боткинскую больницу. Юмористу стало плохо с сердцем.

По предварительным данным, Петросяну диагностировали гипертензивную болезнь сердца без застойной сердечной недостаточности.

Известно, что юмористу несколько лет назад делали стентирование. Народному артисту РСФСР заменили сердечный клапан и восстановили работу коронарных сосудов в 2013 году. Операция прошла планово. Евгений Петросян уже давно является «сердечником».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Брухунова и Петросян с сыном на руках показали свой поход в храм на освящение пасхальных куличей.