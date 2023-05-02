В Венгрии собрались выгонять украинских беженцев из-за серии изнасилований

Среди жертв выходцев из Незалежной есть несовершеннолетние.

Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича собрался выгнать беженцев из Украины, которые следили за местными девушками и нападали на них. Об этом сообщает издание index.hu, ссылаясь на соцсети градоначальника.

По словам Дьюрича, ему пришли две жалобы на неподобающее поведение некоторых рабочих гастарбайтеров из украинского Закарпатья. Мужчины напали на 16-летнюю девушку и изнасиловали ее. То же самое случилось и с 22-летней местной жительницей. Мэр отметил, что не станет терпеть возмутительное поведение.

«Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша», — сказал мэр.

Дьюрич опубликовал видео, в котором можно наблюдать разборки градоначальника с беженцами. На нем видно, что он вместе с полицейской бригадой приехал в общежитие украинских гастарбайтеров и потребовал от них отправиться на родину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбежавшие на Кипр украинцы взбесили поляков и попали в русский «котел».