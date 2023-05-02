В Венгрии собрались выгонять украинских беженцев из-за серии изнасилований

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 300

Венгерский мэр Дьюрича потребовал от украинцев уехать домой после нападений на девушек

В Венгрии собрались выгонять украинских беженцев из-за серии изнасилований

Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka

Читайте нас в: Дзен Новости

Среди жертв выходцев из Незалежной есть несовершеннолетние.

Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича собрался выгнать беженцев из Украины, которые следили за местными девушками и нападали на них. Об этом сообщает издание index.hu, ссылаясь на соцсети градоначальника.

По словам Дьюрича, ему пришли две жалобы на неподобающее поведение некоторых рабочих гастарбайтеров из украинского Закарпатья. Мужчины напали на 16-летнюю девушку и изнасиловали ее. То же самое случилось и с 22-летней местной жительницей. Мэр отметил, что не станет терпеть возмутительное поведение.

«Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша», — сказал мэр.

Дьюрич опубликовал видео, в котором можно наблюдать разборки градоначальника с беженцами. На нем видно, что он вместе с полицейской бригадой приехал в общежитие украинских гастарбайтеров и потребовал от них отправиться на родину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбежавшие на Кипр украинцы взбесили поляков и попали в русский «котел».

+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
79.96
-0.55 87.66
-0.71
Без спешки и суеты: китайский совет дня на вторник, 2 мая

Последние новости

1:06
Путин поручил кабмину проработать вопрос отдыха детей из пострадавших от пожаров регионов
0:49
СК завершил расследование дела о гибели участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей
0:36
Как дожить до 120 лет? Ученые разгадали секрет долголетия
0:22
Вне зоны доступа: зарубежные автоконцерны ограничили работу своих приложений в РФ
0:10
Что делать, когда все вокруг бесит: ТОП-6 лайфхаков для душевного спокойствия
23:57
«Всегда комплексовал»: раскрыты новые подробности личной жизни Зайцева

Сейчас читают

«Моя Мариночка!»: всплыли подробности, каким Вячеслав Зайцев был мужем
Расчлененное тело мужчины нашли в Выборге
На радость студентам: Путин поручил перенести День молодежи
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео