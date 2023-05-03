Вне зоны доступа: зарубежные автоконцерны ограничили работу своих приложений в РФ

С проблемами столкнулись владельцы Kia, Nissan, Renault и ряда других иномарок.

Зарубежные автоконцерны ограничили работу своих приложений в России, отключив большинство функций, пишут «Известия». С проблемами столкнулись владельцы Kia, Nissan, Renault и ряда других иномарок. Теперь водители не могут запустить с помощью приложения двигатель или посмотреть сколько топлива в баке.

Есть и более серьезные запреты — на обновление программ, которые следят за работой мотора и тормозной системы. Еще владельцы не смогут оперативно узнавать об отзывных кампаниях, во время которых в машинах устраняют брак и опасные неисправности.