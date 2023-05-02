В Калужской области перезахоронили 29 советских солдат

Сегодня на территории мемориального комплекса в Калужской области со всеми почестями перезахоронили 29 воинов, павших в ожесточенных боях. Поисковикам удалось восстановить имя только одного из защитников. Все эти годы он числился пропавшим без вести. На месте захоронения в ближайшее время установят обелиск. Подробнее расскажет корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Что такое война, он знает не понаслышке — сам был тяжело ранен в Афганистане. Бывший замминистра обороны Владимир Исаков родом из Калужской области, по которой Великая Отечественная прошла дважды. Сначала в 1941-м, потом в 1943-м. Оставив тысячи непогребенных солдат.

«Не мы сказали. Это сказали наши предки, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат», — заметил Исаков.

Сегодня Великая Отечественная, наконец, заканчивается для 29 советских воинов. С ними прощаются со всеми воинскими почестями.

Их обнаружили в ходе поисковой экспедиции в районе деревни Кузьминичи. Когда прокладывали газопровод, случайно наткнулись на человеческие кости. Позвали группу поисковиков.

В итоге только прошлой осенью нашли останки 22-х красноармейцев. И раскопки идут до сих пор.

«Эта вахта памяти началась с той осени, с поздней осени, с подъема первых останков солдат времен ВОВ, которые погибли в 1941 году здесь на подступах, защищая нашу Калужскую область», — рассказал руководитель областной организации поисковых отрядов патриотического объединения «Память» Сергей Новиков.

В 1941 году здесь проходила одна из линий обороны. Контроль над Варшавским шоссе был важен как для советской армии, так и для вермахта. Бои шли настолько ожесточенные, что переправу назвали дорогой смерти. Если ехать от Москвы, мемориалы встречаются каждые 10-15 километров. В самом начале войны здесь пытались сдержать немецкий натиск. Ценой десятков, если не сотен тысяч жизней.

«Именно на участке на реке Снопоть и Десна была предпринята попытка остановить немецкое наступление. И наши солдаты максимально что могли — сделали. Они не просто отступали, они с тяжелыми боями отступали — у немцев была очень сильная армия, которую сложно было сдержать», — поведал Сергей Асташев из поискового отряда «Щит».

А позже — в 1943-м — немцев из этих мест выбивали. Тоже с потерями. Это сохранившаяся окопная линия. Вот — основная траншея. Она была в рост, а это — стрелковая ячейка. И вероятно именно отсюда в конце лета или начале осени 1943-го солдат поднялся в атаку, сделал несколько шагов и упал, сраженный вражеским осколком. Его останки пролежали здесь почти 80 лет.

«По каске мы видим, что она пробита осколками, можем предположить что солдат погиб от осколочного ранения. И черепа мы не нашли, потому что он разбит сильно и детали все истлели», — отметила участница поискового отряда Екатерина Тараканова.

Только за последние десять дней поисковики обнаружили и извлекли останки почти тридцати бойцов. Количество единиц оружия и обмундирования не поддается подсчету.

О том, насколько тяжелыми были бои в этих местах, можно судить по этой стихийной выставке. Все эти винтовки, автоматы, мины, снаряды и гранаты были обнаружены в Калужской области.

Рядом с советским ППШ лежат немецкие МП-40, есть каски и форма. Их солдат тоже тут находят.

Из почти 50 тел советских воинов, найденных за последние полгода опознать удалось лишь одного бойца: уроженца сталинградской области Осетрова Константина Косьяновича. Это связано с тем лишь вот-такие медальоны-книжечки — их здесь называют «ладанки» — заполняли не все.

«Была примета у них, что смертный приговор себе подписываешь, но кто по мудрее и кто постарше, те заполняли и по сей день еще мы их находим», — заметил член поискового отряда Албександр Кузенков.

В итоге, большинство найденных здесь солдат так и останутся неопознанными, их имена неизвестны, но подвиг — бессмертен. И сколько их еще покоится в калужской земле — не знают ни историки, ни сами поисковики.