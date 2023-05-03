Зарубежные автомобили «взбунтовались» против хозяев

Владельцы так называемых «народных» иномарок в России столкнулись с проблемами. Автоконцерны начали ограничивать их в правах. Нельзя, например, дистанционно завести или прогреть свои «Киа», «Ниссаны», «Рено». Нельзя с помощью мобильного приложения посмотреть, сколько бензина в баке, отследить работу тормозной системы или узнать, что партию машин заводы отзывают из-за брака. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок выяснял, будет ли как параллельный импорт работать параллельный сервис у нас в стране.