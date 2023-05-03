Важная остановка: в Мариуполе запустили трамваи
В церемонии по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин.
Фото, видео: Иван Ноябрев / ТАСС; 5-tv.ru
В Мариуполе состоялось историческое событие. В фактически заново отстроенном городе вновь запустили трамвайную сеть. Все поврежденные линии удалось восстановить в предельно короткие сроки.
В церемонии по видеосвязи принял участие Владимир Путин. Он подчеркнул, что первая трамвайная линия была открыта в городе почти 90 лет назад. Начало ее работы сейчас имеет символическое значение для Донецкой народной республики (ДНР), отметил глава государства. По его словам, звук трамвая представляет собой символ возвращения к жизни.
О том, как теперь звучит мариупольский трамвай — в репортаже корреспондента «Известий» Семен Еремина.
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