Важная остановка: в Мариуполе запустили трамваи

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В церемонии по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин.

Фото, видео: Иван Ноябрев / ТАСС; 5-tv.ru

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В Мариуполе состоялось историческое событие. В фактически заново отстроенном городе вновь запустили трамвайную сеть. Все поврежденные линии удалось восстановить в предельно короткие сроки.

В церемонии по видеосвязи принял участие Владимир Путин. Он подчеркнул, что первая трамвайная линия была открыта в городе почти 90 лет назад. Начало ее работы сейчас имеет символическое значение для Донецкой народной республики (ДНР), отметил глава государства. По его словам, звук трамвая представляет собой символ возвращения к жизни.

О том, как теперь звучит мариупольский трамвай — в репортаже корреспондента «Известий» Семен Еремина.

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