5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 3 мая?

В среду к нам придет столкновение энергий. Хозяин года Кролик будет воевать с хозяином дня — Петухом. Это обстоятельство сделает день непригодным для важных дел.

Совет дня: день рекомендуется провести как можно спокойней, в рутине и безопасности. Потратьте время на бесконечные домашние и рабочие дела, которые требуют ежедневного внимания. Чем более обыкновенным будет этот день, тем меньше будет вероятность форс-мажоров.

Предостережение дня: при планировании графика на среду не забудьте заложить время не стыковки, опоздания и досадные мелочи, которые потенциально могут осложнить вашу жизнь. Предупрежден — значит вооружен.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.