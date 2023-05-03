Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке под Краснодаром

В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами, пламя видно даже на другом берегу Керченского пролива. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

По сообщениям губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева — предварительно жертв и пострадавших нет. Для тушения задействован пожарный поезд.