Умер актер сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза» Гастон Тусет
Артист скончался во возрасте 80 лет в Мехико.
Фото: Кадр из сериала «Моя вторая мама», 1989 г.
Мексиканский актер и режиссер аргентинского происхождения Гастон Тусет скончался на 81 году жизни в Мехико. Трагическую новость сообщает портал Ruetir.
Уточняется, что актер ушел из жизни 1 мая. Причина смерти не называется.
Российским зрителям Тусет известен ролями Роке в сериале «Дикая Роза» и доктора Суареса в «Богатые тоже плачут». Также артист появился в фильмах «Моя вторая мама», «Искорка», «Вивиана» и других.
Всего Тусет принял участие в 37 проектах в качестве актера и режиссера. При этом он исполнял роли только положительных героев и отказывался от предложений сыграть отрицательных персонажей.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера сериала «Моя прекрасная няня» Михаила Бескоровайного. Артист скончался в ночь на 1 мая в Москве, предположительно, от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
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