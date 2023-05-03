Умер актер сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза» Гастон Тусет

Мексиканский актер и режиссер аргентинского происхождения Гастон Тусет скончался на 81 году жизни в Мехико. Трагическую новость сообщает портал Ruetir.

Уточняется, что актер ушел из жизни 1 мая. Причина смерти не называется.

Российским зрителям Тусет известен ролями Роке в сериале «Дикая Роза» и доктора Суареса в «Богатые тоже плачут». Также артист появился в фильмах «Моя вторая мама», «Искорка», «Вивиана» и других.

Всего Тусет принял участие в 37 проектах в качестве актера и режиссера. При этом он исполнял роли только положительных героев и отказывался от предложений сыграть отрицательных персонажей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера сериала «Моя прекрасная няня» Михаила Бескоровайного. Артист скончался в ночь на 1 мая в Москве, предположительно, от острой сердечно-сосудистой недостаточности.