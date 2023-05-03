Пенсионерка заказала убийство подруги-бизнесвумен, чтобы не возвращать ей долг

|
Рита Миронова
Рита Миронова 97

В Красноярске за организацию убийства пенсионерки задержана ее знакомая

Пенсионерка заказала убийство подруги-бизнесвумен, чтобы не возвращать ей долг

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia

Читайте нас в: Дзен Новости

Инцидент произошел в Красноярске, а останки убитой нашли в Иркутской области. Насколько крупной была сумма долга, чтобы довести до убийства?

Заказное убийство произошло в Красноярске. Следователи выяснили, что пропавшую накануне 67-летнюю Нину убили по просьбе ее знакомой.

В пресс-службе регионального следственного управления сообщили, что некий мужчина втерся в доверие к пожилой предпринимательнице, изучил все ее маршруты и при встрече 3 марта убил. Свой преступный замысел он осуществил прямо в машине, ударив пенсионерку ключом-трещоткой по голове.

От травм женщина скончалась на месте, а преступник вместе с ее телом поехал в ее дом, где забрал крупную сумму денег, часть которых отдал своей заказчице. Следователи также выяснили, что он задолжал женщине 600 тысяч рублей и согласился на преступление, чтобы таким образом погасить свой долг.

Тело потерпевшей мужчина уже на своем автомобиле вывез на территорию Иркутской области, облил бензином и сжег. Останки женщины нашли полицейские.

Личность причастной к убийству женщины полиция установила. Ей оказалась как раз та самая 63-летняя подруга, которая не возвращала бизнесвумен крупный долг. Ее подельником и по совместительству непосредственным убийцей оказался 44-летний житель Красноярска. Оба задержаны до избрания судом меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Краснодарском крае нашли тело пропавшей несколько дней назад девушки-аниматора. Подозреваемые в убийстве уже задержаны. 

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.31
-0.65 87.58
-0.08
Знай край, да не падай: китайский совет дня на четверг, 4 мая

Последние новости

12:32
«Самые различные»: Кремль о возможных ответах на атаку беспилотников
12:27
«Полтора года без еды и без воды»: Света Светикова о жизни после «Фабрики звезд»
12:26
«Мир моды потерял гения»: Сергей Зверев приехал попрощаться с Вячеславом Зайцевым
12:24
«Только вперед»: ВС РФ готовы отразить возможное наступление ВСУ
12:20
Концерн Henkel завершил продажу своих активов в РФ
12:16
Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон объяснила, почему бросила кино

Сейчас читают

Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру
Экономист Гинько предупредил, что США обострят конфликт на Тайване ради сдерживания кризиса
«Ощущение безопасности»: какими проблемами в будущем грозит дочери Орловой раздельный сон с матерью
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2