Пенсионерка заказала убийство подруги-бизнесвумен, чтобы не возвращать ей долг

Инцидент произошел в Красноярске, а останки убитой нашли в Иркутской области. Насколько крупной была сумма долга, чтобы довести до убийства?

Заказное убийство произошло в Красноярске. Следователи выяснили, что пропавшую накануне 67-летнюю Нину убили по просьбе ее знакомой.

В пресс-службе регионального следственного управления сообщили, что некий мужчина втерся в доверие к пожилой предпринимательнице, изучил все ее маршруты и при встрече 3 марта убил. Свой преступный замысел он осуществил прямо в машине, ударив пенсионерку ключом-трещоткой по голове.

От травм женщина скончалась на месте, а преступник вместе с ее телом поехал в ее дом, где забрал крупную сумму денег, часть которых отдал своей заказчице. Следователи также выяснили, что он задолжал женщине 600 тысяч рублей и согласился на преступление, чтобы таким образом погасить свой долг.

Тело потерпевшей мужчина уже на своем автомобиле вывез на территорию Иркутской области, облил бензином и сжег. Останки женщины нашли полицейские.

Личность причастной к убийству женщины полиция установила. Ей оказалась как раз та самая 63-летняя подруга, которая не возвращала бизнесвумен крупный долг. Ее подельником и по совместительству непосредственным убийцей оказался 44-летний житель Красноярска. Оба задержаны до избрания судом меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Краснодарском крае нашли тело пропавшей несколько дней назад девушки-аниматора. Подозреваемые в убийстве уже задержаны.