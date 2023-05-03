Карманный шпион: как вычислить слежку через камеру смартфона и остановить ее

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 98

Доцент РЭУ Тимофеев: быстрая разрядка смартфона может указывать на слежку через камеру

Карманный шпион: как вычислить слежку через камеру смартфона и остановить ее

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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Приложения часто запрашивают доступ к камере? Быстро тратится зарядка или заканчивается трафик? Эксперт раскрыл, в чем дело.

Доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев объяснил, как вычислить, что вы стали объектом шпиона. В беседе с агентством «Прайм» эксперт рассказал, как оптимизировать свою информационную безопасность и предотвратить слежку через собственный смартфон.

Во-первых, отмел Тимофеев, важно проконтролировать доступ приложений к камере телефона. Следует отключить эту функцию для всех программ, в том числе мессенджеров, а впоследствии отклонять подобные запросы при скачивании новых приложений.

Эксперт обратил внимание на то, что безостановочная работа камеры телефона способствует его быстрой разрядке. Поэтому нарушения работы аккумулятора тоже смогут свидетельствовать о мобильном шпионаже. Пути расходования энергии можно отследить через настройки гаджета.

«Если оно в основном идет через камеру — подозрения небеспочвенны. Также можно проверить расход трафика — непрерывная трансляция видео с камеры может быстро исчерпать лимит», — прокомментировал он и добавил, что сетевые подключения также можно регулировать с помощью настроек.

В заключение Тимофеев посоветовал покупку для особо мнительных. По его словам, в магазинах не составит труда найти чехол для телефона со специальными шторками для камеры. Однако, считает он, сначала стоит задуматься, насколько ваша персона интересна спецслужбам и можете ли вы действительно стать объектом для шпиона.

Ранее 5-tv.ru писал, что робот-пылесос вызвал скандал из-за тайного фотографирования девушки в туалете.

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