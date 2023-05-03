Смерть на потеху: появилось видео убийства школьницы в лесу Петербурга (18+)

Мама жертвы обращалась в полицию с заявлением о пропаже дочери. Тогда женщина еще не понимала, что случилось на самом деле.

Жуткая история, где 13-летняя школьница стала жертвой двух подростков, прогремела в Санкт-Петербурге. Там в лесополосе 16-летний Павел (имя изменено — Прим. ред.) нанес несколько ударов молотком по голове своей знакомой помладше. Весь процесс снимала на видео 15-летняя Екатерина (имя изменено — Прим. ред.). Именно она через несколько дней пришла в полицию с повинной и рассказала полицейским, как все произошло.

Видеозапись с телефона Кати оказалась в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, что жертва смотрит прямо, но кто-то сзади отвлекает ее. Когда школьница развернулась, то получила удар молотком по голове. За ним последовали еще несколько жестоких ударов.

По словам Кати, трагедия произошла ночью с 30 апреля на 1 мая, примерно в 23:00. Когда жертва уже не подавала признаков жизни, подростки решили спрятать тело и молоток. Тогда Екатерина помогла Павлу вырыть могилу для мертвой школьницы и спрятать в ней труп.

Стоит отметить, что мама жертвы приходила в полицию и жаловалась, что ее дочь ушла из дома. Девочка отправилась на мастер класс, но домой так и не вернулась. Сейчас по чудовищному происшествию проводится проверка. Подозреваемый в убийстве уже задержан.

Ранее 5-tv.ru сообщал остальные подробности случившегося и публиковал фото с трупом убитой.