Вертолет Ми-2 не вышел на связь в Забайкалье

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 38

Последняя попытка связаться с бортом была в 12:00.

Вертолет Ми-2 не вышел на связь в Забайкалье

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Вертолет Ми-2 не вышел на связь в Сретенском районе Забайкалья. Последняя попытка связаться с бортом была в 12:00. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По данным на 14:16, вертолет, который эксплуатировался АО «Усть Кара», благополучно приземлился. В компании объяснили случившееся проблемами со связью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МиГ-31 разбился в районе Мончегорска Мурманской области. Пилоты успели катапультироваться.

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