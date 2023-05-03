США пытаются «подружиться» с Индией ради совместного противостояния Китаю

Ради сближения с Нью-Дели Вашингтон даже отказался вводить против Индии санкции за покупку российской нефти.

Администрация США отказалась от публичной критики Индии, так как хочет привлечь ее на свою сторону в соперничестве с Китаем. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

В статье отмечается, что давление премьер-министра Индии Нарендры Моди на религиозные меньшинства, СМИ и оппозицию традиционно «вызывало тревогу» в Вашингтоне, однако на фоне сближения Китая и Индии Белый дом решил воздержаться от критики индийского премьера.

Также обращается внимание на то, что ради сближения с Индией США отказались вводить против нее санкции за покупку российской нефти. И это несмотря на то, что американскую сторону всегда беспокоило сотрудничество Москвы и Нью-Дели в оборонной и энергетической сфере.

Американские чиновники указали на то, что для укрепления американо-индийских отношений президент США Джо Байден летом планирует провести встречу с премьер-министром Индии Моди в Вашингтоне. При этом глава Белого дома может попытаться надавить на премьер-министра Индии, чтобы тот занял более четкую позицию по конфликту на Украине.

Международный валютный фонд (МВФ) ранее предупредил, что геополитическое противостояние США и Китая может привести к расколу мира и бедности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нарендра Моди во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил о заинтересованности в сотрудничестве своей страны с Россией.