«Одевал меня на первые концерты»: Буйнов рассказал о знакомстве с Юдашкиным

Известный модельер и певец начинали карьеру примерно в одно время. С годами они стали друзьями.

Певец Александр Буйнов вспомнил знакомство с усопшим модельером Валентином Юдашкиным. Судьба их свела примерно в то же время, когда они оба начинали свой творческий путь. Поначалу Буйнов не до конца понимал подхода кутюрье к созданию нарядов для его концертов. Но с годами и более тесным общением смог оценить по достоинству его задумки.

«Для меня Юдашкин — очень близкий друг, он начинал свою карьеру, и я начинал свою карьеру примерно в одно и то же время. Он меня одевал на первые концерты. Когда я говорил, а не слишком ли это ярко и вульгарно, он отвечал, что я должен сначала шокировать публику, а потом уже носить смокинги. Так и получилось: сначала у меня был какой-то розовый костюм, потом какой-то кружевной, а теперь смокинги. Я даже не знаю, есть ли кто-то, кто так сильно любил жизнь, как он», — рассказал Буйнов корреспонденту 5-tv.ru за кулисами концерта ко Дню Победы в Кремле.

Валентин Юдашкин скончался после продолжительной борьбы онкологией. Церемония прощания с кутюрье состоится 6 мая на Троекуровском кладбище.

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