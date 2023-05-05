Небензя высмеял призывы ряда стран лишить Россию председательства в Совбезе ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посмеялся над идеей ряда стран передать председательство РФ в Совбезе организации кому-то другому. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что для подобного решения нет объективных причин — в апреле, когда свои полномочия исполняла Россия, все запланированные заседания начинались и завершались штатно.

«Председательство прошло без эксцессов, несмотря на смехотворные попытки некоторых стран обвинить нас в том, что мы можем злоупотребить председательством и что наше председательство требуется передать кому-нибудь другому, потому что, мол, Россия недостойна того, чтобы возглавлять Совет безопасности», — сказал дипломат.

Небензя отметил, что призывы отстранить РФ «противоречат всем мыслимым и немыслимым правилам».

Совет Безопасности как структура действует при ООН постоянно. Ее главная цель — поддержание международного мира и безопасности. На сегодняшний день в Совбезе заседают всегда 15 государств. Председательствующая страна сменяется раз в месяц. Постоянные представители Совбеза, обладающие правом вето — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Остальные десять избираются каждые два года.

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