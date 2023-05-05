Флис и термобелье: «Калашников» начал поставки нового обмундирования

Форма выполнена в новой расцветке. Какие еще у нее особенности?

У военных армии России в скором времени может появиться новая форма. Так, компания «Триада-ТКО», входящая в концерн «Калашников», начала поставки всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0), разработанного совместно с Минобороны России. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

В первой поставке были летние и ветровлагозащитные комплекты костюмов и фуражек. Также внутри комплекта: нательное флисовое термобелье, флисовая кофта, демисезонный костюм из куртки и брюк, ветровлагозащитный костюм, летний костюм из куртки, брюк и боевой рубашки, летняя фуражка, демисезонная шапка и зимний шарф.

Согласно информации, вся одежда была разработана специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения МО РФ.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как американец проехал через весь мир ради участия в СВО.