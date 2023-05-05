Лавров: страны ШОС продолжат наращивать расчеты в нацвалютах

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Встреча участников организации состоялась в Индии.

Фото, видео: Reuters / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY; 5-tv.ru

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Страны, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), продолжат наращивать расчеты в национальных валютах. И процесс уже не остановить. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств, состоявшейся в Индии.

Также там шла речь о борьбе с терроризмом, ее назвали одной из ключевых задач ШОС. О чем еще говорили министры и чему посвящен предстоящий в июле саммит — в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Лазуренко.

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