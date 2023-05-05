Лавров: страны ШОС продолжат наращивать расчеты в нацвалютах

Страны, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), продолжат наращивать расчеты в национальных валютах. И процесс уже не остановить. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств, состоявшейся в Индии.

Также там шла речь о борьбе с терроризмом, ее назвали одной из ключевых задач ШОС. О чем еще говорили министры и чему посвящен предстоящий в июле саммит — в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Лазуренко.