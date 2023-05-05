Минюст РФ внес Марию Певчих* в реестр иноагентов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 101

Всего в реестр иноагентов включили восемь человек.

Минюст РФ внес Марию Певчих* в реестр иноагентов

Фото: Instagram** / maria_pevchikh

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Минюст РФ расширил список иноагентов. В него вошла Мария Певчих* — соратница блогера Алексея Навального, которая является также исполнительным продюсером документального фильма о нем.

В список иноагентов также вошли юрист и политолог Владимир Пастухов*, соратник Навального Георгий Албуров*, а также певица и депутат Госдумы VI созыва Мария Максакова-Игенбергс*.

Долгое время женщина не светилась в медийном пространстве, но стала активно выступать на западных площадках после инцидента с Навальным, после которого он якобы лечился в немецкой клинике, выступая с материалами, в которых активно высказывала антироссийское мнение.

Также Певчих активно ведет соцсети, в которых выступает с антироссийской позицией, критикой СВО, а также публикует материалы, дискредитирующие армию России.

* — признан в РФ иноагентом.
** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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