В оренбургском парке развлечений сломался аттракцион: пострадали дети
При падении карусели в Оренбурге пострадали 20 человек, в том числе дети
Фото, видео: Telegram / pojarnoe_depo; 5-tv.ru
Много детей в «Оренпарке» получили травмы из-за поломки карусели.
В парке развлечений «Оренпарк» в городе Оренбург произошла трагедия.
В результате неисправности на аттракционе «Вихрь» зафиксирована поломка, которая привела к ранениям отдыхающих. Травмы получили приблизительно 10-12 человек. Четырех госпитализировали. Пострадали в основном дети, пятеро из них получили ранения средней тяжести.
Сайту 5-tv.ru прислали видео очевидцы. На записях видно, что работники парка и неравнодушные люди всеми силами пытаются помочь жертвам аттракциона. Характер травм и количество пострадавших уточняются.
На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи. Власти Оренбурга и сотрудники парка активно ведут расследование, чтобы выяснить причину аварии на аттракционе.
На место происшествия в Оренбурге прибыл состав экстренных служб МЧС. Людям оказывают необходимую помощь.
Бригада МЧС работает на месте трагедии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Приморском крае рухнуло колесо обозрения. Местные жители города Арсеньев стали свидетелями происшествия.
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