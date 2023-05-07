Юрист Комсолев предупредил о наказании за выращивание мака и конопли на дачах

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Полина Долгова
Полина Долгова 19

Также к административной ответственности могут привлечь за выращивание борщевика.

Юрист Комсолев предупредил о наказании за выращивание мака и конопли на дачах

Фото: www.globallookpress.com / AnnaReinert

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В России запрещается без лицензии выращивать на дачных участках мак и коноплю, так как эти растения могут использоваться в качество сырья для производства наркотиков. За их культивирование владельца участка могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом рассказал юрист Владимир Комсолев в интервью радио Sputnik.

Помимо этого, дачники могут получить штраф, если они выращивают урожай на продажу. Это запрещается правилами заготовки, хранения, транспортировки и реализации семян сельскохозяйственных растений. Нарушителям грозит предупреждение или штраф в размере от 300 рублей и больше.

Юрист пояснил, что административная ответственность устанавливается за посев, распространение и использование сельскохозяйственных растений, например, картофеля. Если урожай выращивается в личных целях, то наказаний не будет.

Также в некоторых российских регионах фазендейеров могут привлечь к административной ответственности, если на участке найдут борщевик. В Подмосковье за это можно получить штраф до пяти тысяч рублей.

Нарушением будет, если деревья с крупным стволом, в том числе яблони, груши, будут высажены на расстоянии менее одного метра до забора. Это правило необходимо для того, чтобы владельцы земельных участков не затемняли территории друг друга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не попасться на удочку дачных мошенников.

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