Очередной эпатаж: дочь Малафеева полностью разделась перед камерой в Дубае

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 55

Дочь Малафеева полностью разделась перед камерой в Дубае

Очередной эпатаж: дочь Малафеева полностью разделась перед камерой в Дубае

Фото: Instagram* /malyshkaaaa

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Многие полагали — переезд в другую страну нужен для того, чтобы позабыть тяжелое прошлое. Но и оттуда старшая наследница футболиста решила шокировать публику.

Дочь футболиста Вячеслава Малафеева Ксения, переехавшая недавно в Объединенные Арабские Эмираты, вновь эпатировала публику. И сразу двумя откровенными видео, на одном из которых предстала абсолютно голой.

На первом видео 20-летняя наследница спортсмена станцевала на столе в едва заметных трусах. Интернет-пользователи пришли в недоумение и раскритиковали девушку. Но реакция публики не остановила Ксению, а, кажется, еще больше развеселила. Потому что на втором видео она решила покрасоваться обнаженной. Интимные места прикрыла руками. Девушка распустила волосы, сделала яркий макияж, эффектный маникюр и надела браслет.

Вячеслав Малафеев пока никак не отреагировал на выходки дочериВячеслав Малафеев пока никак не отреагировал на выходки дочери. Фото: Telegram / MALYSHKA/Ксения Малафеева

Известный папа пока никак не отреагировал на выходки дочери. Но, судя по всему, он уже давно привык к такому поведению наследницы. Как известно, в 16 лет Ксения увлеклась запрещенными веществами, она даже получила четыре года условно за сбыт наркотиков. Родители тогда открыто говорили с поклонниками о реабилитационных центрах, скандалах, побегах из дома, расстройстве пищевого поведения и других странностях девушки. В результате она съехала сначала в отдельную квартиру, а потом и в другую страну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом увлечении Волочковой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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