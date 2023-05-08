В Британии заявили о срыве контрнаступления ВСУ из-за нового оружия России

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Игорь Рязов
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Telegraph: российские планирующие бомбы срывают планы ВСУ по контрнаступлению

В Британии заявили о срыве контрнаступления ВСУ из-за нового оружия России

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Модернизированные авиабомбы позволили ВКС РФ наносить чувствительные удары по украинским боевикам и избегать риска попасть под огонь ПВО.

Планы ВСУ по контрнаступлению могут оказаться сорваны из-за модернизированных планирующих бомб ВС РФ. Об этом говорится в статье The Telegraph со ссылкой на официальные лица Украины.

«По оценкам украинских официальных лиц, российские военные выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб в день. Пока мир ждет контрнаступления ВСУ, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование этого оружия может вынудить Киев в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование», — говорится в материале.

Сейчас ВКС РФ все чаще применяют в зоне спецоперации авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). В частности, эти устройства устанавливают на снаряды ФАБ-500 и УПАБ-1500Б.

Модули позволяют российским истребителям-бомбардировщикам наносить удары с почти вдвое большего расстояния и не залетать в зону поражения украинских систем ПВО, следует из статьи Telegraph.

«На данный момент противник использует тактическую авиацию для выполнения боевых задач вдоль границы, линии фронта и морского побережья. Во всех этих регионах враг уже около месяца интенсивно использует планирующие бомбы», — сказал советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат и назвал модернизированные российские боеприпасы «очень серьезной угрозой».

На минувшей неделе основатель ЧВК «Вагнер Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ уже фактически началось, но пока не перешло в активную фазу. При этом колумнисты The Washington Post считают, что военные маневры Киева не оправдают надежд Запада. В США контрнаступление рассматривают как подготовку почвы для переговоров с Россией к концу 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кеннеди-младший назвал невозможным проигрыш России на Украине.

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