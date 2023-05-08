Прямой наводкой: кадры работы танкистов по военной части ВСУ под Авдеевкой

Танкист прямой наводкой отработал по военной части ВСУ под Авдеевкой
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Бои здесь проходят в тех же самых местах, в которых проходила в 1943 году Донбасская операция.
Российские танкисты прямой наводкой отработали по военной части Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых танкист с очень близкого расстояния от противника (прямой наводкой — Прим. ред.) отработал по заброшенным зданиям бывшей военной части на окраине Донецка.
Там уже нет целых домов, однако противники сделали вокруг развалин окопы. Вражеские позиции были отработаны при помощи корректировки с беспилотника.
Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, что бои на этой территории проходят не первый раз. В 1943 году тут началась знаменитая операция по освобождению Донбасса.
Командир танка с позывным Лехан подчеркнул, что сегодня танкисты отправятся работать по войсковой части — важному объекту, который нужно взять для дальнейшего продвижения.
«Это существенно облегчит задачу для продвижения наших сил», — отметил Лехан.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО в связи с обострившейся ситуацией в Донбассе. Из-за регулярных обстрелов со стороны украинских боевиков власти ДНР и ЛНР обратились к России за помощью.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские штурмовые отряды продолжают наступление в Артемовске.
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