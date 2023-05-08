Скончался звезда фильмов «Окно в Париж» и «Папа» Сергей Дрейден

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 268

Российскому и советскому зрителю актер стал широко известен благодаря также работам в фильмах «Блокадный дневник» и «Танк «Клим Ворошилов-2».

Скончался звезда фильмов «Окно в Париж» и «Папа» Сергей Дрейден

Фото: Белинский Юрий / ТАСС

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Ушел из жизни российский и советский актер театра и кино Сергей Дрейден. Ему был 81 год. Об этом сайт 78.ru сообщил со ссылкой на пресс-службу Большого Драматического театра им. Товстоногова.

Причина смерти знаменитости не раскрывается. 31 мая он должен был выйти на сцену БТД. Последние несколько лет он играл одну из ролей в постановке театра «Три Толстяка» по сказке Юрия Олеша.

Сергей Дрейден родился в 1941 году в Новосибирске. После получения образования в ЛГИТМиКе начал играть Ленинградском театре драмы и комедии. За свою творческую карьеру он стал обладателем многочисленных наград, среди которых две национальные премии «Золотая маска» и три высшие петербургские премии «Золотой софит». Дрейден является лауреатом премии Российский киноакадемия «Ника».

Российскому и советскому зрителю актер стал широко известен благодаря работам в фильмах «Папа», «Блокадный дневник», «Танк «Клим Ворошилов-2» и другим.

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