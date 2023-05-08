Беременная 32-летняя олимпийская чемпионка найдена мертвой в собственном доме

Соседи и близкие сообщили, что девушка странно себя вела перед смертью.

Победительница Олимпиады в Рио-де-Жанейро в эстафете 4×100 метров американка Тори Боуи найдена мертвой 3 мая. Газета Daily Mail сообщила, что девушка находилась на седьмом или восьмом месяце беременности.

Близкие и соседи рассказали, что перед смертью спортсменка пребывала в нестабильном психическом состоянии. Она кидалась яйцами в расположенный рядом дом. А во время ссоры со своим молодым человеком девушка кричала на него и угрожала ножом.

Тело спортсменки нашли в ее доме во Флориде. Американские полицейские считают, что девушка могла свести счеты с жизнью. Правоохранителям не удалось обнаружить следов насильственной смерти.

Тори Боуи было 32 года. Свою единственную золотую медаль на Олимпийских играх она выиграла в 2016 году. Также Тори дважды становилась победительницей Чемпионата мира по легкой атлетике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве нашли обгоревший труп художницы-декоратора Ларисы Преображенской.