Вся жизнь перед глазами: что видит и слышит человек перед самой смертью

Яркий свет в конце туннеля, счастливые моменты из жизни, умершие родственники — именно так описывали видения люди, пережившие клиническую смерть. Как пишет aif.ru, объяснить причину этих видений удалось ученым из Центра исследований сознания Мичиганского университета.

Все дело в том, что у умирающего человека повышается активность мозга. Выяснить это удалось с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ), которую сделали четырем пациентам в момент смерти. Все они находились на аппаратах ИВЛ без шансов на выздоровление, так что родственники позволили ученым провести такой анализ.

У двух из четырех пациентов в последние минуты жизни произошел всплеск гамма-волн. Так бывает при решении задач, требующих максимальной сосредоточенности.

Кроме того, повышенную активность зафиксировали в тех отделах мозга, которые работают во время сновидений или галлюцинаций. Они схожи с видениями, о которых говорят пережившие клиническую смерть.

Любопытно и то, что в последние мгновения жизни активируются не только отдельные зоны мозга, но и происходят связи между ними. Можно сказать, что перед смертью мозг человека работает так же, как во время бодрствования и сна.

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