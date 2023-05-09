«Я невеста»: Валерия Ланская сообщила о скорой свадьбе

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 72

Актриса Ланская выходит замуж

«Я невеста»: Валерия Ланская сообщила о скорой свадьбе

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Актриса признавалась, ей настолько хорошо с возлюбленным, что она не замечает минусов и недостатков.

Актриса Валерия Ланская, которая представила в прошлом году публике нового ухажера Эдгара Голосного, сообщила радостную весть — она вскоре во второй раз выйдет замуж. Возлюбленный сделал предложение руки и сердца, подарив красивое помолвочное кольцо.

«Я невеста», — подписала снимок руки с кольцом в социальной сети знаменитость.

амамамВалерия Ланская похвасталась помолвочным кольцом. Instagram* / valerielanskaya

С танцором, который младше актрисы на четыре года, она встречается больше года. Поначалу отношения были похожи на служебный роман, но вскоре переросли в большее. Голосный же признавался, его в Ланской привлекла доброта, честность и безоговорочная любовь. Влюбленным настолько хорошо вместе, что каких-либо минусов и недостатков друг в друге они не замечают, не ругаются и по бытовым вопросам.

До этих отношений Ланская состояла в браке с режиссером Стасом Ивановым. От него родила сына Артемия. О причинах расставания до сих пор не рассказала, но отмечала, что осталась в дружеских отношениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на кого актер Владимир Селиванов променял жену.

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