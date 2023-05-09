«Я невеста»: Валерия Ланская сообщила о скорой свадьбе
Актриса Ланская выходит замуж
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Актриса признавалась, ей настолько хорошо с возлюбленным, что она не замечает минусов и недостатков.
Актриса Валерия Ланская, которая представила в прошлом году публике нового ухажера Эдгара Голосного, сообщила радостную весть — она вскоре во второй раз выйдет замуж. Возлюбленный сделал предложение руки и сердца, подарив красивое помолвочное кольцо.
«Я невеста», — подписала снимок руки с кольцом в социальной сети знаменитость.
Валерия Ланская похвасталась помолвочным кольцом.
С танцором, который младше актрисы на четыре года, она встречается больше года. Поначалу отношения были похожи на служебный роман, но вскоре переросли в большее. Голосный же признавался, его в Ланской привлекла доброта, честность и безоговорочная любовь. Влюбленным настолько хорошо вместе, что каких-либо минусов и недостатков друг в друге они не замечают, не ругаются и по бытовым вопросам.
До этих отношений Ланская состояла в браке с режиссером Стасом Ивановым. От него родила сына Артемия. О причинах расставания до сих пор не рассказала, но отмечала, что осталась в дружеских отношениях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, на кого актер Владимир Селиванов променял жену.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Читайте также
69%
-1.79 84.91
-2.09
Нашли ошибку?