Загадочный мужчина и магические ритуалы: что происходит на могиле Жанны Фриске

Поклонники звезды уверены — место захоронения звезды волшебное.

На Николо-Архангельском кладбище в Москве — тишина, покой и поют птицы. Здесь похоронена российская певица Жанна Фриске, умершая от рака в 2015 году. Спокойствие этого места нарушает лишь один таинственный мужчина, который каждый день навещает могилу артистки. Об этом пишет Woman.ru.

Многие посетители кладбища, в том числе и смотритель, заметили, что каждое утро на могиле знаменитости появляется букет роскошных роз. Оказалось, что их приносит некий молодой человек, о котором никто ничего не знает.

Да и не спрашивают, ведь это не их дело. По мнению смотрителя, это может быть близкий покойной, однако его личность по-прежнему остается загадкой.

Вообще, на Николо-Архангельском кладбище постоянно происходят необычные истории. Например, есть поверье, что снег с могилы Фриске имеет магические свойства.

Фанаты артистки часто навещают ее, оставляют подарки, цветы, приводят туда своих детей, которые даже никогда не слушали ее музыку. Все ради того, чтобы отдать дань памяти певице и в очередной раз проверить теорию о том, что могила — волшебная.

Родители знаменитости постарались с увековечиванием ее наследия: памятник в полный рост, мраморная плита, на которой и расположены надгробие и скульптуры. Также здесь стоят памятная стела, арка с небольшим подиумом и огромный цветной портрет.

За всем этим ухаживают ее родители, а вот муж Дмитрий Шепелев так ни разу и не посетил кладбище после трагедии. Жанна Фриске скончалась от агрессивной формы рака в 2015 году, ей было 40 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит могила Жанны Фриске.