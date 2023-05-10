ВДВ отбили атаку ВСУ огнем из автоматов и гранатометов — видео от первого лица

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Минобороны опубликовало видео от первого лица с боем десантников и ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

В Минобороны РФ опубликовали кадры активной обороны с участием десантников.

Наши десантники отражают все атаки ВСУ. Минобороны опубликовало кадры так называемой активной обороны.

Это видео из окопов, где идет бой. Подразделение ВДВ вовремя заметило приближение противника.

Прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов десантники отбили атаку. Враг был отброшен на исходные позиции.

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