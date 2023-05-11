Миллионы человек вышли на огненные протесты в Пакистане из-за дела экс-премьера

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Мирными демонстрации не были с самого начала. Протестующие не только устраивают стычки с полицией, но и захватывают военные базы.

Фото, видео: REUTERS / Henry Nicholls; 5-tv.ru

Пакистан погрузился в хаос огненных протестов. Миллионы жителей вышли на улицы крупнейших городов страны.

Мирными эти акции не были с самого начала. Толпа захватывает военные базы и вступает в стычки с полицией, которая теряет способность контролировать ситуацию.

Главный повод для беспорядков — арест бывшего премьер-министра Имрана Хана. Он предстал перед местным судом.

Почему очень популярный в народе политик вдруг стал неугодным нынешним пакистанским властям, выяснил корреспондент «Известий» Александр Тузиков. Смотрите подробности в репортаже.

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