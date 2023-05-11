Новые льготы: чего хочет добиться Россия с помощью арктической ипотеки

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Новый вид льготной ипотеки планируют ввести в Арктической зоне РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Жилищные кредиты со ставкой 2% уже выдают на Дальнем Востоке. На какие еще регионы хотят расширить программу?

Россиян ждет расширение программы льготной ипотеки под 2%, которая уже действует на Дальнем Востоке. Как пишут «Известия», сразу несколько министерств сейчас готовят конкретные предложения.

Ожидается, что такая мера позволит нарастить темпы строительства жилья. Например, в Карелии, Коми, Архангельской и Мурманской областях. Все это называется арктическая ипотека.

А еще это сократит отток населения из Арктики, привлечет специалистов из других регионов и улучшит демографическую ситуацию.

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