Редкие кадры: танкисты бьют по ВСУ прямой наводкой при наступлении под Донецком

Российские войска подавляют противника в пригородах Донецка, откуда тот систематически обстреливает мирные кварталы города. Атаки штурмовых подразделений поддерживают танкисты.

Экипажи боевых машин плотно взаимодействуют с расчетами беспилотников, которые наводят орудия на цели. Нередко атаковать приходится прямо с марша, находясь в зоне прямой видимости противника. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев передает с позиций.

Командир танка с позывным «Лехан» осеняет себя крестным знамением. Сегодня «Лехану» работать прямой наводкой. Но он почти не нервничает.

«Крестимся! Перекрестились перед боем, конечно. Весь экипаж. Примета! Мандраж легкий всегда присутствует, но на него уже не обращаешь внимания. Все мы люди, все мы что-то испытываем. Главное — паники нет, страха нет. Я бы сказал, это волнение. В чем-то радостное, в чем-то переживательное», — поделился командир танка 1-й Славянской бригады 1-го Донецкого армейского корпуса.

Прямая наводка — это когда танкисты видят врага, а враг видит танк и в любую минуту готов открыть ответный огонь. «Лехану» помогает квадрокоптер — он уже висит в небе над полем боя. Мы вживую наблюдаем то, что обычному человеку доводится видеть крайне редко. Вот танк выкатывается на мост и сходу стреляет по цели.

Но не обходится без сюрпризов: местность вокруг — мешанина из плотной застройки и промзоны. Мирные жители настолько привыкли, что здесь стреляют, что подъезжают на автомобилях вплотную к танку — посмотреть, куда летят снаряды в этот раз.

Цель давно известна и видна как на ладони — развалины воинской части. Вокруг них вырыты окопы, из которых ведется огонь в сторону Донецка. До этого дня враги чувствовали себя настолько вольготно, что даже фотографировались на фоне городских кварталов. Это увидел беспилотник. И танкисты тоже увидели. Стали стрелять, даже с двух сторон.

«Не лучшая идея стоять возле танка, когда он работает. Во-первых, очень шумно. Да еще и может прилететь. Но нам разрешили снять это прямо вблизи. Бои здесь проходят в тех же самых местах, в которых проходила в 1943 году наступательная операция по освобождению Донбасса. Та самая, знаменитая», — рассказал корреспондент «Известий».

Спустя более чем полвека, здесь опять все, как тогда: пыль, грохот, страдания людей. Вот только беспилотников раньше не было. А сейчас с их помощью видно, как летят в цель снаряды.

«Лехан» и его экипаж служат уже несколько лет. Их танк участвовал во многих самых горячих сражениях спецоперации. Оператор-наводчик — человек обстоятельный, почти семейный.

«Родные дома — мама, папа, девушка. Скоро будет ребенок», — рассказал военнослужащий.

К работе прямой наводкой нельзя привыкнуть. Ведь это — фактически дуэль между противниками, в которой выживает сильнейший.