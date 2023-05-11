Перестрелка произошла на мосту из Мексики в США из-за пограничного кризиса

Эфирная новость 18

К пунктам пропуска в Соединенные Штаты направились десятки тысяч мигрантов. С противоположной стороны стягивают войска.

Фото, видео: Reuters / JORGE DUENES; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Ситуация на границе США и Мексики резко обострилась. К пропускным пунктам стягиваются десятки тысяч мигрантов.

Такой наплыв случился из-за окончания действия 42-й поправки, которая раньше позволяла высылать беженцев из-за коронавируса, но люди при этом могли свободно вернуться в Штаты.

После ее отмены процесс легализации планируют резко усложнить, а за повторную попытку попасть в страну — привлекать к уголовной ответственности.

Чтобы сдержать поток, власти США стягивают к границе войска. Но потенциальные мигранты ищут обходные пути. Пока одни стоят в очередях целыми сутками, другие пытаются перебраться через реки.

Ситуация уже выходит из-под контроля. На мосту, который ведет из Мексики в США, случилась перестрелка. По предварительным, данным погибли несколько человек.

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
76.69
-0.13 84.15
-0.76
Тайное всегда становится явным: китайский совет дня на четверг, 11 мая

Последние новости

8:23
Вечная невеста: почему некоторых женщин всегда бросают мужчины
8:08
Перестрелка произошла на мосту из Мексики в США из-за пограничного кризиса
7:56
Флеболог Виктор Пасов назвал три фактора риска развития смертельного тромбоза
7:44
Мужчина заживо сгорел в машине, пытаясь спасти село близ Тюмени от пожара
7:33
Должников решили защитить от коллекторов с помощью судебных приставов
7:26
Живущая в Мексике актриса Наталья Андрейченко исхудала до неузнаваемости

Сейчас читают

«Потолка еще не достигла»: затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт
Военный эксперт назвал количество сил ВСУ, готовых для контрнаступления
Андрей Чернышов рассказал о самой сложной роли: «Говорили, подходи к тигру»
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео