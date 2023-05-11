В центре Милана прогремел взрыв, огонь охватил машины и здания

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 929

Sky TG24: в центре Милана прогремел взрыв

В центре Милана прогремел взрыв, огонь охватил машины и здания

Фото: REUTERS / Claudia Greco

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Очевидцы наблюдают густые столбы черного дыма из разных частей города.

СМИ сообщили о взрыве в итальянском Милане. Телеканал Sky TG24 оповестил, что в результате инцидента начался пожар, который перекинулся на припаркованные автомобили и близлежащие здания.

Известно, что ЧП случилось в районе Порта Романа. По данным информационных ресурсов, взорвался грузовик, который стоял на парковке. Машина перевозила баллоны с газом. Что именно послужило причиной взрыва, не уточняется. Количество пострадавших пока неизвестно.

Сообщается, что местные спасатели смогли эвакуировать всех сотрудников и учеников расположенной рядом школы. Полицейские оцепили место взрыва, детали случившегося устанавливаются.

Очевидцы сообщают об улице, полностью охваченной огнем. Густые столбы дыма местные жители наблюдают в разных частях города.

Ранее 5-tv.ru писал, что на заводе боеприпасов в Швеции произошел взрыв.

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