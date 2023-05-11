Бузова подколола Тарасова: твои дети скоро «Мало половин» а капелла петь будут

Футболист то и дело вспоминает о бывшей возлюбленной в своих интервью, хотя с даты из развода прошло уже более шести лет.

Певица Ольга Бузова отреагировала на интервью бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова, в котором он обвинил ее во лжи и рассказал о проблемах в браке.

«Забудь мое имя навсегда. Алло, Дима, седьмой год после развода пошел, а ты никак успокоиться не можешь. Твои дети скоро „Мало половин“ а капелла петь будут», — написала она в Telegram-канале, призвав экс-супруга не ворошить прошлое.

Также Бузова высмеяла то, что единственным ликвидным активом футболиста даже сейчас является она сама. При этом артистка уточнила, что с уважением относится к своему прошлому, каким бы оно ни было, и призвала Тарасова к аналогичному отношению.

Более того, звезда не забыла «уколоть» бывшего мужа по поводу несостоявшегося сотрудничества. Тарасов публично обвинял Бузову в том, что та не согласилась рекламировать его проект.

«И, кстати, пользуясь случаем, обращаюсь к руководству и спонсорам Медийной футбольной лиги. Я всегда открыта для диалога. Нужна Ольга Бузова — обращайтесь напрямую», — резюмировала исполнительница.

Поводом для реакции Бузовой стало недавнее интервью Тарасова, где он, помимо прочего, признался, что у них был брачный контракт из-за отсутствия доверия. Он также опроверг обвинения в том, что вел двойную жизнь, будучи женатым на певице, назвав это «откровенной ложью».

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольгу Бузову заметили с младенцем на руках после слухов о новом романе.