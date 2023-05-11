Мемориал погибшим в блокадном Ленинграде откроют к 80-летию освобождения города

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Светлана Шевченко
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Кроме того, с помощью мультимедийных технологий и ландшафтных работ обновят исторические памятники комплекса «Зелёный пояс Славы».

Фото, видео: Николай Науменков / ТАСС

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Мемориал в память о мирных советских гражданах, погибших в блокадном Ленинграде откроют в следующем году к 80-летию освобождения города из фашистского кольца. Об этом стало известно на сегодняшней встрече оргкомитета по подготовке к празднованию.

Кроме того, с помощью мультимедийных технологий и ландшафтных работ обновят исторические памятники комплекса «Зеленый пояс Славы». А еще есть предложения провести большую конференцию «Внуки блокады», на которой соберутся потомки переживших те страшные дни. Ну и конечно — особое внимание уделят самим ветеранам.

«Вне зависимости от того, как сложилась судьба и где живут ветераны, каждому будет оказано и внимание, и уважение. И мы прекрасно понимаем, что такие значимые даты важно проводить не только в самом Санкт-Петербурге, в котором, конечно, большинство мероприятий — их больше 130 таких крупных мероприятий и десятки мероприятий мельче. Но практически в каждом регионе будут проходить мероприятия», — заявила после встречи журналистам министр культуры России Ольга Любимова.

Ленинград — единственный в новейшей мировой истории город, который выдержал 900-сот дней осады. К окончанию Блокады в городе оставалось не более 800 тысяч жителей из трех миллионов, проживавших до начала войны. От голода, бомбежек и обстрелов умерли — почти полтора миллиона человек.

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