Россия вышла в лидеры по лечению детей с редкими заболеваниями

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Список заболеваний, на лечение которых готовы выделить деньги, все время расширяется.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artem Sobolev; 5-tv.ru

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Россия вышла в лидеры по лечению детей с орфанными, то есть редкими заболеваниями. Самые дорогие в мире препараты, на которые раньше просто не хватало денег у регионов, теперь закупает Фонд «Круг добра». В том числе, речь о жизненно-необходимом лекарстве при спинально-мышечной атрофии.

Фонд за два года потратил на его приобретение более 16-ти миллиардов рублей. И список заболеваний, на лечение которых готовы выделить деньги, все время расширяется.

«Теперь где бы ни проживал ребенок, какой бы социальный статус не имела его семья, он гарантированно получит современные лекарственные средства. Фонд закупает, как зарегистрированные в РФ лекарства, так и не зарегистрированные и делает доступными ля российских детей передовые медицинские технологии», — подчеркивает председатель правления Фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко.

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