Элитный трехэтажный особняк сгорел на Рублевке

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По предварительным данным, в результате пожара пострадал один человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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В Подмосковье ярко горела элитная недвижимость. Вспыхнул большой частный дом в поселке «Успенские дачи — 1» на Рублевке.

Цены на коттеджи там начинаются от 80 миллионов рублей и улетают в стратосферу. На месте работают несколько пожарных расчетов.

Сообщается, что сначала вспыхнула кровля, затем огонь охватил все здание. По предварительной информации, есть один пострадавший.

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