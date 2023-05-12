Элитный трехэтажный особняк сгорел на Рублевке
По предварительным данным, в результате пожара пострадал один человек.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru
В Подмосковье ярко горела элитная недвижимость. Вспыхнул большой частный дом в поселке «Успенские дачи — 1» на Рублевке.
Цены на коттеджи там начинаются от 80 миллионов рублей и улетают в стратосферу. На месте работают несколько пожарных расчетов.
Сообщается, что сначала вспыхнула кровля, затем огонь охватил все здание. По предварительной информации, есть один пострадавший.
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