Элитный трехэтажный особняк сгорел на Рублевке

В Подмосковье ярко горела элитная недвижимость. Вспыхнул большой частный дом в поселке «Успенские дачи — 1» на Рублевке.

Цены на коттеджи там начинаются от 80 миллионов рублей и улетают в стратосферу. На месте работают несколько пожарных расчетов.

Сообщается, что сначала вспыхнула кровля, затем огонь охватил все здание. По предварительной информации, есть один пострадавший.