Тактика «кочующих» орудий: Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 53

Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов артиллерии и ПВО и экипажей самоходок «Гиацинт-С» в зоне проведения специальной военной операции.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчетов артиллерии и ПВО и экипажей самоходок "Гиацинт-С" в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

Расчеты противовоздушной обороны и артиллерии Центрального военного округа выполнили задачу по уничтожению воздушных и наземных целей ВСУ.

Расчеты 152-мм буксируемых пушек-гаубиц Д-20 уничтожили живую силу и замаскированные в густом лесу оборонительные сооружения националистов. Стрельба велась по огневым целям противника с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальность до 15 км. В корректировке огня и контроле целей были задействованы беспилотники.

А прикрытие позиций артиллерийских установок от разведывательных и ударных БПЛА ВСУ выполняли расчеты зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10». За это время они уничтожили более пятнадцати воздушных целей различного типа.

Также ведомство показало боевую работу расчетов САУ «Гиацинт-С» Южного военного округа. Артиллеристы, поддерживая мотострелков ВС РФ, продолжают наносить удары по укрепрайонам и скоплениям живой силы противника. 

На одном из направлений спецоперации самоходки точным огнем уничтожили склады с боеприпасами и горючим противника, что позволило сорвать ротацию подразделений украинских националистов на линии боевого соприкосновения. 

Военнослужащие, выполняя огневые задачи, используют тактику «кочующих» орудий – в течение минуты они делают по пять-шесть выстрелов по цели, после чего меняют огневые позиции. А разведку и корректировку точности огня ведут расчеты БПЛА.

Тема:
Спецоперация
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