Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Приморском крае
Пилот воздушного судна загадочно пропал.
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Приморском крае. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.
«Подтверждаем факт жесткой посадки вертолета Ми-2 в Приморском крае, пилота на месте посадки не было», — сообщила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова.
Она уточнила, что жесткую посадку вертолет совершил несколько дней назад.
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