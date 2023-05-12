Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Приморском крае

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Игорь Рязов
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Пилот воздушного судна загадочно пропал.

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Приморском крае

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Приморском крае. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

«Подтверждаем факт жесткой посадки вертолета Ми-2 в Приморском крае, пилота на месте посадки не было», — сообщила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова.

Она уточнила, что жесткую посадку вертолет совершил несколько дней назад.

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