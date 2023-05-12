Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Максименко к девяти годам колонии за взятки

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Максименко к девяти годам колонии за взятки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Экс-заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко, обвиняемый в превышении должностных полномочий, был приговорен судом к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Известно, что он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, а также лишен всех званий и наград. Более того, Максименко будет запрещено занимать должности на госслужбе в течение 11 лет.

«Валерию Максименко назначен штраф на сумму 43 миллиона 378 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

С 1 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года Максименко, находясь на своей должности, получил от владельца одной из коммерческих организаций взятку в размере более двух миллионов рублей за незаконное оказание услуг: заключил госконтракты на строительство и ремонт объектов в рамках программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу».

По итогу около 19 контрактов так и не были исполнены, а ущерб был оценен в 330 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как экс-глава ФСИН был арестован судом по делу о злоупотреблении полномочий.

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