Рекордное количество мигрантов собралось на границе с США

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Задержано уже более 28 тысяч людей, кто пытался попасть в страну нелегально.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Antonio Castaneda; 5-tv.ru

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Действие 42-й поправки в США истекло, в результате чего на границе с Мексикой собралось рекордное количество людей, и они до сих пор прибывают.

Сообщается, что первая группа мигрантов уже прошла контрольно-пропускной пункт. Тем временем другие беженцы пытаются пробраться в страну нелегально, но встречаются буквально со стеной из военных.

Тех, кто смог прорваться, немедленно задерживают, их число уже превышает 28 тысяч человек. Ранее 42-я поправка позволяла высылать мигрантов из-за COVID-ограничений до получения статуса беженцев.

При этом в Америке вступает в силу восьмой раздел. По нему грозит уголовная ответственность за незаконное проникновение в США, а также ужесточаются правила предоставления убежища. Предполагается, что эта поправка остановит обильный поток мигрантов, но ее уже стремятся обжаловать.

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