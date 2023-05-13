Жителя Крыма задержали по подозрению в госизмене

В Крыму задержали 34-летнего местного жителя, по наводке которого ВСУ наносили ракетные удары по нашим войскам.

Мужчина снимал перемещение техники, которая шла в зону СВО, и отправлял видео в чат-бот одного из украинских Telegram-каналов - спецслужбы используют его для сбора разведданных.

Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа». Мужчина арестован. Ему грозит пожизненное лишение свободы.