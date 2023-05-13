Жителя Крыма задержали по подозрению в госизмене
Мужчина снимал перемещение техники, которая шла в зону СВО, и отправлял видео Киеву.
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ; 5-tv.ru
В Крыму задержали 34-летнего местного жителя, по наводке которого ВСУ наносили ракетные удары по нашим войскам.
Мужчина снимал перемещение техники, которая шла в зону СВО, и отправлял видео в чат-бот одного из украинских Telegram-каналов - спецслужбы используют его для сбора разведданных.
Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа». Мужчина арестован. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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