Огромный столб дыма: первые кадры последствий взрывов в Луганске
| Происшествия 1 919
Первые кадры последствий взрывов в Луганске
Фото, видео: Фото из открытых источников
По словам очевидцев, перед детонацией был слышен шум, похожий по звуку на летящую ракету.
В социальных сетях появилось видео последствий двух взрывов в Луганске. Как сообщают местные жители, перед детонацией был слышен шум, похожий по звуку на летящую ракету.
Дым от первого взрыва рассеялся быстро, а вот после второго появился огромный столб черного смога. Возможно, что удар пришелся на нефтехранилище. В одном из близлежащих районов взрывной волной выбило стекла.
Обстоятельства ЧП уточняются.
+21° 766 мм рт. ст.
25%
25%
75.88
-0.81 82.89
-1.26
-0.81 82.89
-1.26
Нашли ошибку?